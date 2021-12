Secult vai receber recursos de R$ 5,936 milhões

Três projetos da Secretaria de Cultura da Bahia foram aprovados no 1º Edital de Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), garantindo o repasse de R$ 5,936 milhões. A assinatura do convênio acontece nesta terça-feira, 1º, às 17 horas, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O secretário Albino Rubim destaca a importância do ineditismo do edital - o primeiro do MinC para a concretização do Sistema Nacional de Cultura (SNC). "O Sistema foi instituído e incluído na Constituição e, efetivamente, está como lei, mas ele precisa se concretizar. É o primeiro que o Ministério fez, até por certa pressão democrática dos secretários estaduais de cultura para que o Sistema começasse a ser uma coisa concreta", afirma Rubim.



Concorrendo com propostas de cinco outros estados que concluíram o processo de adesão ao SNC, a Secult foi classificada em primeiro lugar no eixo Promoção da Diversidade Cultural Brasileira.



Plano museológico

O Projeto de Valorização da Memória e Fortalecimento da Economia Criativa e Solidária das Comunidades de Terreiros e Culturas Populares receberá R$ 500 mil do FNC e R$ 125 mil do Governo da Bahia. Além de seminários, oficinas e divulgação dessas comunidades, o projeto prevê a elaboração de um Plano Museológico voltado para instituições da Rede de Memoriais e Museus de Terreiros.



Já no eixo Fomento e Circulação de Bens Culturais, o projeto beneficiado será a edição 2014-2015 do Mapa Musical da Bahia, iniciado em 2012 e que conta com 716 compositores cadastrados e 1.397 obras.



O FNC vai garantir R$ 2,5 milhões e o Governo entra com R$ 3,125 milhões. A ideia é promover a circulação de artistas através de shows, a reformulação do portal Mapa Musical (https://projetosfunceb.com/) e produção de coletâneas de CDs, entre outras ações.



A Secult também foi selecionada no eixo Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos Culturais. E emplacou a construção de salas multiuso para ampliar o Programa de Qualificação em Artes no Interior, em espaços da Secult em Feira de Santana, Itabuna, Valença e Vitória da Conquista.



O secretário não soube informar, contudo, como será feito o repasse dos recursos: "Não mandaram ainda uma cópia para a gente, porque está sendo tudo muito corrido por conta da legislação eleitoral". Mas diz que os recursos têm que ser gastos em 2014 e 2015.



Apesar da lei eleitoral determinar ritmos burocráticos, para o secretário isso não implica na realização das propostas até outubro, mês das eleições.



"Não estou sinceramente muito preocupado que isso seja feito até outubro. Estou preocupado que isso seja começado este ano para que no ano que vem, obviamente com outro secretário, outro governo, de continuidade ou não, eu espero obviamente que de continuidade, as obras das salas já tenham começado a ser construídas, mas obviamente elas não ficarão prontas até outubro nem até o fim do ano".



Lógica política

Embora sejam salas simples, de acordo com Rubim uma serie de adequações será necessária para a construção dos espaços. Mas ele acredita que a realização dos projetos dos outros eixos será mais rápida, já que os projetos foram adequados a ações já desenvolvidas pela Secult. "Esses talvez possam estar mais adiantados. Mas não estou muito preocupado que estejam concluídas na minha gestão, não tenho muito essa lógica política na minha cabeça".



A assinatura do convênio, no Palácio do Planalto, acontece no lançamento do programa Brasil de Todas as Telas, parceria do Minc com a Ancine que contará com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy, e da presidente Dilma Rousseff. Ainda nesta terça-feira, 1º, Rubim volta a Salvador para participar, nesta quarta, das comemorações do 2 de Julho.

