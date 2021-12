Secult divulga resultado da seleção dos editais do FCBA

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) divulgou a convocação dos projetos pré-selecionados por 12 setores editoriais, através do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA) 2013. A lista completa com os nomes dos aprovados pode ser acessada nos sites da Secretaria e das suas unidades vinculadas.

A Secult disponibiliza para 2013 um investimento de R$ 27,8 milhões, o que representa um aumento de 52% do recurso em relação a última seleção, em 2012. Entre os dias 3 de dezembro de 2012 e 19 de janeiro de 2013 foram recebidos mais de 2.300 projetos.

A divulgação dos projetos pré-selecionados para os editais de Culturas Populares, Culturas Identitárias, Música, Formação e Qualificação, Projetos Estratégicos, Dinamização de Espaços Culturais, além de Eventos Calendarizados e Demanda Espontânea foi prorrogada para o dia 5 de abril e os proponentes devem aguardar contato para apresentação de documentos e posterior assinatura do Termo de Apoio e Compromisso (TAC).

Este ano, foi implantado pela primeira vez o sistema de inscrições via internet. Segundo o Superintendente de Promoção Cultural do órgão, Carlos Paiva, o método foi válido porque cerca de 40% das propostas foram enviadas pela rede, metade delas do interior.

Paiva destacou que a estabilidade na manutenção do lançamento anual dos editais setoriais, sobretudo, a introdução de apenas pequenas mudanças no texto serviu para dar maior clareza e evitar situações que pudessem prejudicar a avaliação das propostas.

