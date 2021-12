Secult destina R$ 40 milhões para projetos

Cerca de R$ 40 milhões serão destinados para o fomento de projetos culturais no estado. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, 12, pelo secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal, durante o lançamento dos novos editais do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), no Palácio Rio Branco, em Salvador.

O investimento vai beneficiar, principalmente, o audiovisual baiano, que receberá a maior verba já destinada pelo estado ao segmento. Serão R$ 6,5 milhões do governo da Bahia e mais R$ 8 milhões da Agência Nacional de Cinema (Ancine), por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, somando um total de R$ 14,5 milhões.

"Já tínhamos, de certa forma, uma dívida com o audiovisual baiano. O nosso valor histórico no Fundo de Cultura era de R$ 6,5 milhões para tudo. Os nossos cineastas tinham que fazer uma queda de braço para disputar a verba. Por isso, partimos para uma conversa com a Ancine para fazermos um convênio e aumentar esse aporte", explicou Jorge Portugal.

"Do total que será destinado para o audiovisual, R$ 12 milhões serão para a produção. E R$ 2,5 milhões para desenvolvimento de roteiro, distribuição, eventos", acrescentou o cineasta, ator e gestor da Diretoria de Audiovisual (Dimas), da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Bertrand Duarte.

Outros representantes do audiovisual na Bahia também marcaram presença na cerimônia. Para o cineasta e diretor do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, Cláudio Marques, foi um dia de celebração. "Estou muito feliz. Esse valor é quase o dobro do que a gente tinha direito no passado. Temos que comemorar isso", disse.

Mas ele fez uma ressalva: "Por outro lado é um dia de alerta também. Os gestores públicos têm que entender que para construir política cultural é preciso ter continuidade. Se isso não acontecer, é como se esse investimento fosse jogado fora".

Já o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Márcio Ângelo Ribeiro, durante o discurso, chamou a atenção para algumas falhas da política de editais. "Ela precisa ser projetada levando em consideração que nas remotas cidades do interior ainda há quem não domine as ferramentas digitais de inscrição. A linguagem tem que ser inclusiva e não segregadoras", criticou.

Capoeira

Outro destaque do lançamento de editais foi a capoeira. Como parte da categoria Culturas Populares e Identitárias, o segmento terá R$ 500 mil exclusivos. "É também uma dívida que nós, como órgão público, tínhamos com essa que é uma das mais importantes manifestações da cultura brasileira", observa Portugal.

O restante do valor investido será destinado para as outras categorias que completam os 23 editais setoriais. Além do audiovisual e da capoeira, eles abarcam outros segmentos culturais, como artes visuais, música, literatura, dança, teatro, circo, entre outros.

As inscrições estarão disponíveis a partir de sexta-feira, no site www.cultura.ba.gov.br.

