Secult convoca entidades para assinar termo do Ouro Negro

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) está convocando os representantes das entidades carnavalescas contempladas pelo programa Carnaval Ouro Negro 2016 para a assinatura do termo de adesão ao credenciamento.



Na oportunidade, deverá ser reapresentada a documentação completa atualizada do bloco, listada no edital, para comprovação da regularidade.



O prazo estabelecido para assinatura do termo e entrega das certidões válidas é de 6 a 12 de janeiro de 2016, somente em dias úteis.



Horários



O horário para a entrega vai das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Palácio Rio Branco, sede da Secult-BA, localizado na praça Thomé de Souza (praça Municipal).



Um total de 94 blocos das categorias afro, afoxé, samba, reggae e de índio farão desfiles no Carnaval 2016 patrocinados - integral ou parcialmente - por recursos públicos estaduais.



Lançado em 2008, o programa Ouro Negro é coordenado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI/SecultBA).



Lista



Na lista das entidades contempladas pelo Carnaval Ouro Negro 2016 constam entidades tradicionais da folia baiana, como os blocos de índio Commanche do Pelô e Apaxes do Tororó, afoxés como Filhos de Gandhy, Muzenza e Filhas de Gandhy.



Há ainda blocos afros, como Malê Debalê, Bankoma e Cortejo Afro, além de grupos de samba, como Alvorada, Leva Eu e Alerta Geral, entre outros.





adblock ativo