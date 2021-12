Secult apoia 16 instituições privadas no próximo triênio

Das 23 instituições culturais privadas habilitadas para a seleção do Programa de Apoio a Ações Continuadas da Secretaria de Cultura do Estado, 16 serão apoiadas no próximo triênio. O programa teve aumento dos recursos de R$ 5,5 milhões para R$ 6,6 milhões anuais. A Comissão do Fundo de Cultura (com integrantes da Secult, Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado) e quatro especialistas convidados avaliaram as propostas e mantiveram 13 espaços que já faziam parte do Programa.

Foram incluídas a Companhia de Artes Rheluz, de Pintadas; o Museu do Processo, de Boa Nova e Salvador; e a Associação Educativo-cultural Tarcília Evangelista de Andrade, de Capim Grosso. A avaliação das instituições que já recebiam o apoio aumentou os valores concedidos a seis delas, diminuiu o de três e manteve os de quatro. "Numa avaliação, é bom que a gente estimule quem esteja evoluindo bem e propondo projetos novos", considera o secretário de Cultura, Albino Rubim, que garante ter dado autonomia à comissão e não ter participado da seleção.

Recursos - Foram favorecidos o Teatro Vila Velha (que ficou na maior faixa de apoio, com R$ 600 mil anuais, junto com a Fundação Casa de Jorge Amado), o Museu Hansen Bahia (de São Félix), o Teatro Gamboa Nova, a Fundação Anísio Teixeira (de Caetité), o Teatro Popular de Ilhéus e o Teatro Miguel Santana. Já os valores do Museu Carlos Costa Pinto, do Museu da Misericórdia e do Theatro XVIII foram reduzidos, em R$ 60 mil, R$ 40 mil e R$ 50 mil, respectivamente. Em relação ao Costa Pinto, o secretário diz que "foi informado" que o plano apresentado pela instituição não apresentava inovações, em contraste com as outras propostas.

Quanto ao XVIII, de acordo com ele, houve uma série de momentos em que o teatro esteve parado ou fechado, por causa de reformas elétricas e do sistema do ar-condicionado, afetando a gestão. "O que achamos ruim, porque o XVIII é uma instituição extremamente dinâmica", diz. O maior aumento de recursos, equivalente a 56,2%, coube ao Teatro Popular de Ilhéus (TPI), que passa a receber R$ 250 mil por ano. O diretor Romualdo Lisboa considera que o recurso é que mantém o espaço, que abriga mais três grupos residentes.

"Com a manutenção de coisas básicas, como água, luz, técnicos e segurança, você deixa os grupos com possibilidades para criar", afirma o diretor. O TPI foi criado em 1995 por Équio Reis (um dos fundadores do Teatro Vila Velha) e, de acordo com Lisboa, só conseguiu ter visibilidade a partir de 2002, quando integrou o antigo programa estadual Circuladô Cultural da Fundação Cultural e veio a primeira vez a Salvador. Em 2007, o TPI passou a integrar o Programa de Apoio do Fundo de Cultura, foi indicado ao Prêmio Braskem e, no ano passado, ao Prêmio Shell.

"Se você tem espaços e instituições com subsídios mínimos para manter as atividades é possível criar. Bilheteria apenas nunca vai bancar custos do teatro", afirma o diretor e gestor.

Acompanhamento - De acordo com Albino Rubim, o convite para especialistas participarem foi uma forma de haver julgamentos com isenção e sem pressões da comunidade local. Participaram do processo o professor do programa de Pós-graduação em Políticas Públicas do Ceará, Alexandre Barbalho; a coordenadora do setor de Estudos de Política Cultural da Fundação Casa de Rui Barbosa, Lia Calabre; a diretora do Teatro Oi Futuro (RJ), Maria Arlete Gonçalves, e o professor da Universidade Federal do Recôncavo, Archimedes Ribas.

adblock ativo