Secult anuncia série de eventos na Copa das Confederações

A Copa das Confederações serviu de pretexto para uma mistura que sempre funcionou entre baianos e brasileiros. Futebol e cultura (em todas as suas vertentes) são os atrativos do projeto Cultura em Campo, lançado, nesta terça-feira, 28, pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), no bar Boteco, na Pituba.

De 13 a 30 de junho, mais de 120 atividades, em 22 espaços, se integram às programações de jogos realizados em Salvador e outras cidades, numa festa que envolve cinema, teatro, música, artes plásticas, além de movimentos culturais.

A ideia é movimentar Salvador e cidades do interior durante a competição e aproveitar a visibilidade dos jogos para explorar a potencialidade da cultura do Estado. Segundo o secretário de Cultura da Bahia, Albino Rubim, este não é um evento feito somente para turista ver e, sim, para baianos participarem e redescobrirem suas raízes e a força da cultura da Bahia.

"Encaramos o futebol não só como esporte. No Brasil, ele é e faz parte da nossa cultura. Essa é uma oportunidade de potencializar toda a visibilidade que teremos com a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas", disse Rubim.

Entre as atrações estão Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Orkestra Rumpilezz, Neojibá, Elomar, Gereba, Raimundo Sodré, Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Lazzo Matumbi, Paulinho Boca de Cantor, Márcia Short, Juliana Ribeiro, Mariella Santiago, Os Nelsons, OQuadro, Bailinho de Quinta, BaianaSystem, Badi Assad, Márcia Castro, Moreno Veloso, Curumin, Anelis Assumpção e Karina Buhr.

Destaques

Diferentes manifestações culturais como Mouros e Marujadas, e ainda grupos de mascarados, vão desfilar pelas ruas, enquanto espetáculos, a exemplo de Namíbia, Não, Entre Nós e Sirê Obá ganham destaque entre as atrações. O que não for gratuito, custará R$ 1 (a inteira), seguindo a ideia do projeto Domingo do TCA. Nas artes visuais, mostras de Mario Cravo Jr., de artistas baianos contemporâneos e intervenções urbanas.

A programação vai utilizar equipamentos como o complexo do TCA, MAM, Espaço Cultural Alagados e Plataforma, Museu Tempostal, Solar do Ferrão, Solar Boa Vista, além de ruas e praças do Centro Histórico. No interior, destaque para o Centro Cultural João Gilberto, em Juazeiro, e o Centro Cultural de Porto Seguro.

