Secult abre inscrições para contratações artísticas do Carnaval 2017

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia abriu nesta segunda-feira, 28, as inscrições para os projetos "Carnaval do Pelô" e "Carnaval Pipoca 2017". O prazo final é no dia 20 de dezembro.

O formulário de credenciamento e o regulamento completo estão disponíveis no site da SecultBA. O recebimento das propostas acontecerá no Palácio Rio Branco, no Centro, de 9h às 12h e 14h às 17h.

Também estão sendo selecionados projetos compostos por três artistas diferentes, para participar da programação no palco principal do Largo do Pelourinho. Entre os grandes shows desta categoria na última edição, ocorreram as participações de Zezé Motta, Ganhadeiras de Itapuã, Larissa Luz, Carla Visi, entre outras.

