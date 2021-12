Secult abre inscrição para projeto das Culturas dos Sertões

Estimular a construção colaborativa de políticas culturais para os sertões, acolhendo múltiplas expressões e manifestações das culturas sertanejas é o objetivo da segunda edição do projeto Celebração das Culturas dos Sertões, promovida pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult). O evento acontece entre os dias 3 a 11 de maio, em Salvador e Juazeiro.

Os interessados em expor pesquisas autorais durante debates e discussões do projeto podem se inscrever entre o período de 8 de março até 8 de abril através do e-mail culturadosertao2013@gmail.com. Os candidatos devem apresentar propostas que sejam de conteúdo analítico e reflexivo sobre as culturas dos sertões.

Seleção - Serão selecionados trabalhos que analisem e reflitam as múltiplas referências, representações e relações dos Sertões com o campo da Cultura, com temática livre. Os interessados devem fazer um resumo expandido de no máximo duas páginas em papel A4, texto em Times New Roman, fonte tamanho 12, entrelinha de 1,5, conforme normas da ABNT. Os trabalhos devem conter título, nome do autor e palavras-chave. Em nota de rodapé deve conter titulação, profissão e identificação dos vínculos do autor(es) com o tema. O resultado dos trabalhos selecionados será divulgado a partir de 20 de abril.

