Sean Penn e Robin Wright se divorciam na terceira tentativa

O desgastante processo de divórcio de Sean Penn está finalmente encerrado. O ator, que já ganhou dois Oscars, se separou oficialmente da esposa, com quem vivia havia 14 anos, a coestrela de "Forrest Gump" Robin Wright, depois que o casal cancelou duas tentativas anteriores, revelam documentos jurídicos.





Wright, de 44 anos, entrou com o primeiro pedido de divórcio em 2007, mas voltou atrás. Penn, que faz 50 anos no dia 17 de agosto, solicitou a separação legal em abril de 2009, mas retirou o pedido algumas semanas depois, dizendo ter sido "um erro arrogante". Mas em agosto passado Wright entrou novamente com um pedido de divórcio no norte da Califórnia, onde o casal vive, citando diferenças irreconciliáveis.

O juiz do município de Marin aprovou o divórcio e os documentos do tribunal foram publicados na quinta-feira no site de celebridades E! Online, mostrando que a separação foi oficializada no dia 27 de julho. O casal recebeu guarda conjunta do filho Hopper, que faz 17 anos na sexta-feira. Penn venceu os Oscars de melhor ator por seus papéis no drama de Clint Eastwood "Sobre Meninos e Lobos" e como o ativista gay Harvey Milk no filme "Milk".

