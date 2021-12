Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso

- Minha filha de sete anos disse que quer chef de cozinha.

- Também, hoje há mais programas de culinária na TV que desenhos. É um tal de Master Chef Brasil, Master Chef Austrália, Americas, Espanha e todos os Junior Master Chef do mundo. Há Hells Kitchen, competição de chefs, chefs versus cidades, doces disso, doces daquilo. Fora a maldição dos cup cakes, aqueles malditos bolinhos sem graça com a meleca doce por cima.

- É verdade, sem contar as subcelebridades que descobriram o caminho da cozinha.

- Pois é, programa de culinária agora é retiro de artistas em baixa. A carreira de ator ou de atriz vai mal, corre para a cozinha, põe um avental, mexe um pouquinho, mistura um pouquinho e voilà, vira celebridade, vende livros...

- Tem o programa do cara casado com aquela moça e daquela moça que foi casada com vários caras...

- Esses programas estão dando origem aos gourmetchatos.

- Gumeoquê?

- Os gourmetchatos. Lembra dos ecochatos do século passado, que só falavam de preservação do planeta porque era moda? Lembra dos enochatos, ou cheiradores de rolha, que encontravam aroma de pequi do Himalaia e um retrogosto de carambola mongol num vinho de mesa feito num quintal de Lençóis? Pois agora há esses gourmetchatos que chamam a diarista que corta cebolas de sous-chef, não falam mais cozimento, mas cocção, e que se consideram um poissonier só porque abrem a lata de sardinha.

- Outro dia ouvi um sujeito diante de uma quiabada gosmenta falando de redução de dry shrimp e de espuma da baba!

- Espuma de baba é demais. É como se o Ferran Adrià errasse o ponto do quiabo. O mais ridículo é que essa empolação toda, nos restaurantes, só serve para elevar o valor dos pratos. Um entrecôte com tubérculos laminados e pitadas de sal marinho vai custar 20 vezes mais que um filé com fritas.

- Esse papo está me dando uma fome.

- Podia te oferecer um ovo. Mas a receita de ovo cozido que aprendi com a Helena Rizzo demora uma hora e meia para ficar pronto. Teria que utilizar um thermomix e sifão.

- Será que o bar aí ao lado não tem um daqueles de casca colorida? A gente tenta ensinar o atendente a chamá-lo de oeuf rose. O que você acha ?

adblock ativo