Schwarzenegger substitui Trump no reality 'O aprendiz'

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, substuiu Donald Trump no reality show "The Celebrity Apprentice" usando falas extraídas de seus maiores sucessos no cinema como "Hasta la vista, baby".

O ator de origem austríaca e 69 anos é o novo apresentador do programa que transformou Trump numa celebridade nacional, muito antes de vencer as eleições para a Casa Branca

A julgar pelas reações nas redes sociais, Schwarzenegger parece ter sido um sucesso no primeiro capítulo da oitava temporada do programa, transmitido na noite de segunda.

O estúdio que produz o reality, a MGM Television, informou que o magnata imobiliário se manterá como coprodutor executivo e terá seu nome nos créditos.

