Scarlett nua, esquerda e direita

- Você viu a Scarlett Johansson nua?

- Eu e a humanidade vimos. O "vazamento" da foto foi uma tremenda jogada de marketing para divulgar o novo filme dela.

- Quem está interessado no filme? O que importa é ela, nua, de frente, no espelho, o que permitiu ver frente e verso. Os homens correram para ver por questões físicas. As mulheres, por questões psicológicas.

- Não entendi.

- Ora, basta ver os comentários na internet. Os homens babando. É o físico pedindo. As mulheres dizendo que ela está gorda, que não é tudo isso. É o cérebro falando, fazendo comparações.

- Você está generalizando e sendo machista.

- Que machista que nada. Estou sendo contundente, provocativo, polêmico. Esse é o espírito do tempo, o zeitgeist, se ainda fosse moda citar Hegel.

- Deixemos a filosofia de lado e vamos ao que importa. Você pegaria a Scarlett?

- Nunca conseguiria, sou de direita.

- Não entendi de novo.

- Vamos ter que voltar à filosofia. Você não leu aquele filósofo/polemista/humorista /falem-bem-falem-mal-mas-

por-favor-falem-de-mim na última semana?

- Só tive olhos para a Scarlett Johansson na última semana. Do que é que você está falando?

- O sujeito escreveu que jovens liberais (ou de direita) não conseguem transar porque as mulheres preferem os papos-cabeça dos rapazes da esquerda festiva.

- E o que a Scarlett Johansson tem a ver com isso?

- Ela não é mulher?

- Acho que nunca houve dúvidas sobre isso, mas se houvesse, acabou com a foto.

- Então, segundo o filósofo / polemista..., como toda mulher, ela só daria bola para quem é de esquerda. Eu sou liberal, não defendo a revolução do proletariado, a tomada dos meio de produção...

- O clássico discurso machista não dizia exatamente o contrário? Que as mulheres preferem os que têm dinheiro, carrões etc.? Os chamados jovens de esquerda apontados pelo filósofo / polemista... têm no máximo boina e camiseta furada.

- Mas você quer lógica hoje em dia? Como disse, o que importa é a contundência, a polêmica, a gritaria. Mais fácil que encontrar coerência é achar defeitos na Scarlett Johansson.

