SBT vai reprisar a novela "Ana Raio e Zé Trovão"

Agora é definitivo: o SBT vai mesmo reprisar a novela 'Ana Raio e Zé Trovão'. Com estreia prevista para 7 de junho, a emissora já colocou no ar as primeiras chamadas do folhetim, na manhã deste sábado, 22.







De acordo com a coluna de Flávio Ricco, do 'Uol', a ordem foi dada por Silvio Santos, direto dos Estados Unidos, no final da tarde de sexta-feira, 21, devido aos bons resultados de audiência da Bandeirantes, nesses últimos tempos, no período das 22h. 'Ana Raio e Zé Trovão' deve ser exibida às 22h15, provocando, mais uma vez, mudanças importantes na programação da emissora.









