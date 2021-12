SBT desiste de exibir entrevista 'desrespeitosa' a Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine e o apresentador Leo Dias discutiram no Twitter na tarde da última sexta-feira, 22, após o Fofocalizando deixar de exibir uma entrevista já anunciada por conta de um tom supostamente desrespeitoso com a atriz.

No trecho divulgado, uma repórter se aproxima de Bruna e pergunta: "E essa história com Anitta? Você torceria pra ela ficar com o Neymar ou com o Medina?"

"Você jura? Não tem vergonha de perguntar isso?", rebate Bruna. A repórter ainda completa: "Não."

Após a divulgação de um trecho da entrevista, Leo Dias anunciou a desistência de levar a íntegra do material ao ar.

"A entrevista com Bruna Marquezine não será mais exibida no Fofocalizando. Por respeito à atriz", escreveu.

Bruna, então, publicou um texto em resposta a Leo em seu Twitter.

"O material não vai ao ar porque o próprio público se manifestou, em sua grande maioria a meu favor, quando viram as chamadas para essa suposta matéria. Há muito tempo narrativas fictícias e distorções absurdas de fatos tomam conta especialmente do ambiente midiático e das redes sociais."

"Elas são construídas com a única finalidade de dar audiência e cliques a qualquer preço. Essa entrevista não deixará de ser exibida em respeito a mim. Esse programa e esse jornalista nunca me respeitaram como pessoa, como cidadã e nem como profissional", completou.

Em resposta, Leo Dias afirmou que a reportagem em questão "não foi feita" por ele, e negou perseguição à atriz: "procuramos por diversas vezes a você e à sua assessoria de imprensa ao longo desses últimos anos."

Ele ainda definiu a não exibição do material como "uma tentativa de um início de uma relação respeitosa" e responsabilizou a cantora Anitta e a direção do programa pela tomada de decisão.

"Antes de ler qualquer tipo de comentário do público, a Anitta me chamou e me alertou que a entrevista estava em um tom desrespeitoso com você, Bruna. Liguei pra direção e pedi para não exibirem. [...] Felizmente, a direção entendeu."

A entrevista com Bruna Marquezine nao será mais exibida no Fofocalizando. Por respeito à atriz. — LeoDias (@euleodias) March 22, 2019

