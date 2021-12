SBT corta 51 capítulos de "Uma Rosa com Amor"

"Uma Rosa com Amor" vai ter o fim antecipado. É que pela falta de audiência, o SBT resolveu cortar 51 capítulos do remake feito por Tiago Santiago. De acordo com a coluna 'Zapping', da Folha de S. Paulo, a novela que teria 196 capítulos, agora terá que terminar em 14 de agosto, fechando em 145 episódios.









