Saulo, Tomate e Levi fazem show na Concha

Os cantores Saulo, Tomate e Levi vão apresentar o show "Triângulo" quinta-feira, 20 de outubro, às 18h30, na Concha Acústica. Toda a renda da bilheteria do show será revertida para o Projeto Axé, que completa 26 anos.

O show é inédito e reúne os três cantores juntos no palco. Os ingressos custam R$ 80 (plateia) e R$ 160 (camarote) e estão à venda a partir de quinta-feira, 29, às 10h, na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site www.ingressorapido.com.br.

