Saulo recebe Denny no Eva Convida

A última edição do Eva Convida deste verão, que acontece nesta quarta-feira, 16, terá a participação especial de Denny, da Timbalada. A festa acontece no Alto do Andú, a partir das 20 horas. No evento, o anfitrião Saulo Fernandes promete fazer um show especial, com repertório diferenciado e duetos únicos.









