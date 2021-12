Saulo quer internar Danilo em clínica de reabilitação

Saulo (Werner Schünemann) vai propor a Stela (Maitê Proença) que Danilo (Cauã Reymond) seja internado em uma clínica de reabilitação por conta do uso excessivo de drogas em “Passione”, novelas das 20h da Rede Globo. O empresário conversará com a esposa sobre a possibilidade de procurar ajuda médica depois de ter encontrado o filho desmaiado na sala do apartamento. A cena será exibida nesta sexta-feira, 13.

Danilo passará uma noite usando drogas e, por conta do exagero, ficará desacordado na sala do apartamento da sua família. Arthurzinho (Julio Andrade) encontrará o ciclista no chão e chamará os pais dele.



Saulo ficará assustado ao ver a cena. Impaciente, o empresário sacudirá o filho para tentar acordá-lo. “Acorda, infeliz! Não tenho a noite inteira, não! Acorda!". Stela pedirá mais paciência ao marido, lembrando que o jovem não está bem. Após o apelo dos pais, o ciclista começará a abir os olhos.



Os dois levarão Danilo para o quarto e o empresário vai propor duas soluções. Primeiro falará em expulsá-lo, mas a esposa não aceitará. Depois, sugere que procurem ajuda de profissionais que cuidem de dependentes químicos. “Ou bota esse vagabundo para fora de casa ou interna".

