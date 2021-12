Saulo lança projeto de verão no terminal marítimo de Salvador

Saulo vai lançar este ano o seu projeto de verão, o "Saulo, Som e Sol". De dezembro a fevereiro, no Terminal Náutico da Bahia, em Salvador, irão acontecer as quatro edições do show "Saulo, som e sol" - que já estreia domingo, 18 de dezembro, às 16h.

Inspirado no pôr do sol da Baía de Todos os Santos, Saulo cantará seus sucessos e realizará verdadeiras prévias carnavalescas no Porto de Salvador. Os shows também serão uma preparação para a turnê do álbum "O Azul e o Sol", já em últimos ajustes para o lançamento.

Os ingressos para a primeira edição começarão a ser vendidos na próxima quarta-feira, 30, na Line Bilheteria e balcões dos shoppings da capital baiana. A produção não divulgou os valores.

