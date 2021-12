Saulo Fernandes é o convidado especial do ensaio dos Filhos de Jorge

>> Confira outras opções no Roteiro de Música







Saulo Fernandes, da banda Eva, é o convidado especial da banda Filhos de Jorge no ensaio desta sexta-feira, 28. A festa acontece no Mercado Modelo, a partir das 21h30. O ingresso custa R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino).









