Saulo faz show beneficente na Concha Acústica

Saulo vai fazer um show solidário na Concha Acústica com a renda revertida para as Voluntárias Sociais da Bahia. A festa vai acontecer sexta-feira, 23, às 17h30, com os ingressos a R$ 70.

No repertório, Saulo vai repassar a carreira solo e como vocalista da banda Eva, além de fazer releituras de grandes clássicos da MPB. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, SAC Bela Vista e Shopping Barra e www.ingressorapido.com.br.

