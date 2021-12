Saulo e Fernanda Abreu animam Festival da Primavera no fim de semana

O Festival da Primavera terá diversas atividades culturais neste sábado, 23, e domingo, 24. Música, gastronomia, lazer, dança, artesanato e feiras tomam conta das ruas dos bairros soteropolitanos, a partir das 10h.

No Rio Vermelho, as apresentações seguem no Largo da Mariquita, às 21h deste sábado, 23, com a cantora Fernanda Abreu. A artista traz para Salvador seu novo show "Amor Geral". A apresentação contempla seis hits inéditos de seu novo álbum e também as canções que fizeram sucesso na carreira da artista.

Ainda no sábado, antes de Fernanda Abreu, haverá o show do músico e multi-instrumentista Luciano Calazans, às 19h. Para o festival, Luciano projetou uma apresentação instrumental, que celebra 30 anos de carreira do artista.

O bairro terá uma frota especial de ônibus para o final de semana.

No domingo, 24, por sua vez, o Festival da Primavera terá uma surpresa para as crianças: o cantor Saulo sobe ao palco ainda na Mariquita com o show "Pé de Maravilha", às 16h. Com o tema “A Floresta”, o público poderá curtir canções que vão desde saltimbancos até cantigas populares, passando por composições próprias.

Neste final de semana, das 11h às 17h, o Largo da Mariquita será palco também da Feira de Arte Cidade Mãe, quando expositores levarão originalidade e muita arte ao bairro boêmio. Já na Praça Caramuru, das 15h às 19h, o público poderá conferir mais uma tarde de aulas do “Cozinhas Show”. Em sua segunda edição, o projeto volta a promover uma agenda positiva da gastronomia soteropolitana.

Parque da Cidade

No sábado, às 11h30, o local recebe apresentações no Anfiteatro Dorival Caymmi, o espetáculo "És tu Brasil", encenado pelo Ballet Acadêmico da Bahia. O show explora manifestações e danças das diversas etnias formadoras do país. O sertanejo mineiro Humberto Morais se apresentará às 14h, no Anfiteatro do Parque da Cidade.

No domingo, 24, das 13h às 17h, o público poderá curtir gratuitamente os trabalhos de Djs, em uma iniciativa que promove música, dança e experiências recreativas para todas as idades. O evento recebe o nome de Pick-Nick com DJs.

Ainda no domingo, às 14h, terá um show da banda Faustão e os Mongas, com repertório de grandes clássicos do pop rock nacional dos anos 80. No mesmo dia, às 16h, o grupo Quabales agita o público ao som do violão, percussão, break dance, performance percussiva, canto e percussão eletrônica.

O parque recebe também o Coreto Hype - feira ao ar livre com mais de 100 empreendedores - e a Feira de Artes e Talentos, das 11h às 17h. Durante a feira, terão aulas de alongamento, ginástica e treinamento funcional, ministrada por um professor de dança, em um tablado montado no gramado do parque.

Para as crianças, serão disponibilizados brinquedos, como cama-elástica, pula-pula e moto elétrica, além de um circuito fixo de minibike.

Ribeira

Na Cidade Baixa estão programados shows da banda Duas Medidas e da dupla Raffa e Pipo Marques, no palco da Praça Dodô e Osmar, a partir das 19h, deste sábado, 23.

Campo Grande

A Praça 2 de Julho, no Campo Grande, será palco da Feira de Arte e Antiguidade. Durante o final de semana, o espaço vai expor móveis antigos, objetos de arte, decoração retrô, santos esculpidos e lojas de raridades, disponibilizados por comerciantes, lojistas e expositores. O lugar também abriga a Feira das Artes na Primavera.

