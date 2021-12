Saulo descobre traição de Stella e dá surra em Agnello

Saulo (Werner Schüneman) ficará sabendo por Lorena (Tammy Di Calafiori) que Stella (Maitê Proença) está tendo um caso com o sobrinho dele, Agnello. O empresário armará um encontro entre o casal no seu apartamento e aparecerá de surpresa. A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 8, após o Jornal Nacional.









