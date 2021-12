Sarau Som das Sílabas chega a 50ª edição nesta quinta no Rio Vermelho

O sarau Som das Sílabas comemora sua 50ª edição nesta quinta-feira, 25, às 19h, no Dois Cafés Sabor e Arte, no Rio Vermelho, em Salvador.

O evento conta com curadoria do compositor Gabriel Póvoas e da poeta Clarissa Macedo, além da participação dos compositores J. Velloso e Luciano Bahia e do poeta Elton Magalhães.

O palco é aberto para a divulgação de poemas e canções autorais. Interessados podem pagar qualquer quantia para participar.

