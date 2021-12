Sarau Som das Sílabas apresenta nova edição no Rio Vermelho nesta quinta

O sarau gratuito 'Som das Sílabas' apresenta mais uma edição nesta quinta-feira, 14, às 19h. A partir de agora o evento está de casa nova, com apresentação no espaço Dois Cafés Sabor e Arte, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Dedicado exclusivamente à produção autoral nas áreas da poesia e música, o 'Som das Sílabas' vai contar com participação especial da poeta Vânia Melo e do compositor cubano Alexey Martinez. Na ocasião, a poeta Clarissa Macedo faz a mediação do evento com o compositor Gabriel Póvoas, idealizador do projeto.

A ideia é apresentar o projeto quinzenalmente no espaço Dois Cafés Sabor e Arte.

Stella Maris

Além do Rio Vermelho, o sarau também já é realizado toda quarta-feira na Pastelaria Flor de Lácio, no bairro de Stella Maris. Nesta quarta, 13, os convidados são a poeta Kátia Borges e o compositor Celo Costa, também com mediação de Clarissa e Gabriel.

Durante todas as edições do evento, o palco fica aberto para a divulgação de poesias e canções autorais dos artistas presentes, sendo disponibilizado violão de nylon para as participações.

