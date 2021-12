Sarau reúne artistas baianos no TCA

Artistas baianos como Carlinhos Brown, Jackson Costa, Alexandre Leão, Ana Mametto e Carlos Pitta vão se reunir no palco principal do Teatro Castro Alves (TCA) nesta terça-feira, 29, às 21 horas, para realizar o "Sarau do João", em apoio aos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA). Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro por R$ 40 (interia) e R$ 20 (meia).

Com direção musical de Tom Tavares, a terceira edição do sarau ainda vai ter apresentação de Walmir Palma, Grupo Casa Verde, Carlinhos Cor das Aguas, Cláudia Cunha, Dubinha, Fernando de Oliveira, Elisa Goritzki, Mauricio Peixoto, Raul Bermudez e Nay Caldas & Léo Brasileiro.

Além das atrações musicais, o evento ainda conta com a exposição "Panoramas da Alma II", com obras de Luís Sérgio Nunes, em que o visitante poderá apreciá-la ao mesmo tempo em que desfrutará dos violinos do alemão Thomas Kraack e por Caíque Spósito Guimarães da Silva.

