Sarau Prosa e Poesia promove edição especial na bienal

Um sarau que mistura música, poesia e prosa reúne escritores e músicos renomados nesta terça-feira, 12, na 11ª edição da Bienal do Livro da Bahia, no Centro de Convenções (Stiep). O repertório musical ficará por conta de Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia.

Outro convidado especial é o escritor carioca J.P. Cuenca, autor de livros como O Dia Mastroianni e Corpo Presente. Ele também é curador do Café Literário desta edição da Bienal.

Os anfitriões do Sarau Prosa e Poesia, Mariana Paiva, Kátia Borges, Fabio Haendel e Nílson Galvão, também participarão do evento com uma homenagem ao poeta Vinicius de Moraes, cujo centenário foi comemorado no dia 19 de outubro. A direção musical fica por conta do músico Fabio Haendel.

O evento começa às 20h desta terça, na Praça de Poesia e Cordel, no Centro de Convenções. Os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

