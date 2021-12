Sarau mostra a evolução do sotaque baiano

O espetáculo lítero-musical Sarau da Caixa - Sotaque Baiano, que falará da evolução do "baianês" até os dias atuais, tem estreia nesta terça-feira, 14, às 20 horas, na Caixa Cultural.

A equipe é de alta competência: a dramaturga Aninha Franco (que assina roteiro e participação), os atores e diretores Ricardo Bittencourt e Rita Assemany (direção e participação), o músico Luciano Bahia (direção musical e instrumentista), além da escritora Mabel Velloso e da cantora Wil Carvalho (participações).

"O público baiano já conhece o Sarau do XVIII (referência ao sarau que existia, com sucesso, no Theatro XVIII), mas este é mais profundo e reflexivo. Tive mais tempo de fazer e estou tão apaixonada pelo projeto que quero expandir para as escolas públicas", frisa Aninha Franco, que lembra que "o discurso faz parte da evolução humana e é também uma forma de poder".

Gregório de Matos

O público verá, no sarau, textos criados a partir dos idiomas tupi, português e quimbundo. "Gregório de Matos, Luis Vilhena, Xisto Bahia são lembrados, entre outros", afirma Aninha. "Luis Vilhena (português, que chegou em Salvador, em 1787, como professor de grego) foi fundamental neste roteiro, pois falava horrores da baianidade", afirma a dramaturga.

Aninha Franco adianta que ela e a atriz Rita Assemany também estão envolvidas com um novo projeto: o espetáculo Surfe no Caos, que ainda não tem uma data para a estreia.



Cantores e compositores

Mabel Velloso, outra que participava do Sarau do XVIII, compartilha a animação pelo Sarau da Caixa. "Gosto de tudo neste estudo de Aninha. É muito interessante e estou feliz em participar ", afirma. A escritora ressalta que foram ainda lembrados nesta pesquisa os cantores e compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso e o poeta e compositor José Carlos Capinan.

Ricardo Bittencourt diz que ficou muito contente em participar de mais este projeto de Aninha Franco, entregando que trechos do espetáculo Dendê e Dengo são utilizados no sarau Sotaque Baiano.

Novos projetos

Ricardo Bittencourt tambem fala de outros projetos. Além da peça Los Catedrásticos - Nova Mente, que estreia temporada dia 17 no Teatro Módulo, com sessões de sexta a domingo, às 20 horas, ele está de volta à TV com um quadro de entrevista.

Trata-se de Em Off, que está inserido em um bloco do programa Aprovado, da TV Globo. Ele já entrevistou a cantora Daniela Mercury e Mãe Stella e deverá entrevistar outros nomes de destaque, como o jornalista e escritor Oldack Miranda, por exemplo.

Na verdade, Em Off já foi um programa apresentado entre 2000 2002, na TV Salvador. Outra novidade é que o intérprete deverá estrear um solo como Gregório de Matos. Ele espera patrocínio e a parceria de apoiadores para estrear ainda este ano, em Lisboa e Salvador.

