A 4ª edição do Sarau Memorial Troféu Caymmi será realizado nesta terça-feira, 4, a partir das 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador. Com o tema “Pérolas Caymmi”, o evento acontecerá mensalmente, sempre com artistas de um gênero musical que através de arranjos especiais interpretarão canções do mestre Caymmi, que nos deixou há dez anos.

Na ocasião, a Banda de Boca, o grupo Matita Perê e a dupla Cinho Damatta e Luiza Brito, serão os responsáveis pela apresentação da noite que ainda terá a participação do contrabaixista Ivan Bastos, que juntos levarão ao palco músicas como “Samba da minha terra”, “Maracangalha” e “Saudade da Bahia”. Os ingressos variam entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

