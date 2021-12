Sarau literário Pós-Lida tem edição de três anos no dia 12

O sarau literário Pós-Lida anuncia sua edição comemorativa de três anos, intitulada especial très anos, fazendo trocadilho com a palavra "muito" em francês. O coordenador do sarau, o poeta James Martins, preparou uma estrutura diferente para a ocasião, sob o tema 'amanheça o que acontecer', com uma forma mais participativa. Ele vai lançar poemas interativos, que caberão ao público presente concluir.

Entre os convidados estão o compositor Adailton Poesia e o músico Tuzé de Abreu. A celebração acontece no dia 12 (quinta-feira), no Café da Walter (Barris, anexo à Biblioteca Central) a partir das 19h30. Entrada franca.

