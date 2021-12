Sarau homenageia Clara Nunes, Vinícius e Chico Buarque

Os cantores Carla Visi, Neto Costa e Edson Ercha vão se reunir para o Sarau Boemias, no qual interpretam canções de Clara Nunes, Vinícius de Moraes e Chico Buarque. O show será na quinta-feira, 28, às 20h30, no Café Teatro Rubi. Os ingressos custam R$ 50.

O espetáculo tem duração de uma hora e meia, com os três cantores se revezando, com performances duplas, triplas e individuais, no palco, acompanhados por violão, baixo e bateria. A preparação vocal fica por conta de Neto Costa, direção musical de Edson Ercha e direção artística de Patricia Gonçalves (produtora do Sarau Casa Clô em SP).

