Sarau du Brown recebe Martinho da Vila e Mart’nália em sua última edição

A última edição do Sarau du Brown terá as presenças dos sambistas Martinho da Vila e Mart’nália no domingo, 19, às 18h, no Museu du Ritmo. Os ingressos para o evento, que conta com show de abertura da banda Mukindala, já estão à venda e custam R$ 80 (pista) e R$ 160 (camarote).

“Ensaio é só o nome, porque nós temos mesmo que estar preparados para levantar o público, que quer sair do show com a certeza de que valeu a pena estar ali. Eventos como o Sarau têm essa força, por isso eu me esforço muito, chamo um diretor como Paulo Borges e trago outros grandes artistas para somar”, comenta Brown sobre os ensaios nos quais também assina as telas que compõem os cenários digitais, obras que fazem parte da primeira exposição do artista, intitulada “O Olhar que Ouve”.

