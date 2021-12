Sarau du Brown recebe Anavitória e banda Didá neste domingo

A 11ª edição do Sarau du Brown recebe neste domingo, 27, a dupla tocantinense Anavitória e a banda Didá. O evento acontece a partir das 18h, no Museu du Ritmo, no Comércio. A abertura da noite fica por conta da Electrotimba. Os ingressos custam R$ 80 e estão à venda nos balcões dos shoppings e na internet.

Durante o evento, o anfitrião Carlinhos Brown vai apresentar, pela primeira vez em Salvador, as canções do seu mais novo CD, “Semelhantes”. Estão no repertório as músicas recém-criadas “Deus Mestiço”, “Sacrilégio”, “Ilustres” e “Derivado Petrolífero”.

Há ainda algumas clássicas como "VC, O Amor e Eu” e “Carnavália”, além dos sucessos “Ashansú”, “Faraó e “Água Mineral”.

