Sarau do MAB celebra trilhas sonoras com pianistas e cantores

O Museu de Arte da Bahia, situado na avenida Sete de Setembro, promove nesta sexta-feira, 19, a partir das 18h, homenagem a músicas temáticas de filmes com pianistas e cantores, embalando clássicos como 'Bela e a Fera', 'Poderoso Chefão', 'Fantasma da Ópera', 'Toy Story', 'Rei Leão', 'Pantera Cor de Rosa', 'Meia Noite em Paris', 'O Mágico de Oz', 'Mulan' e entre outros.

Com versões e arranjos de jazz, o time de pianistas é coordenado pelo maestro Isaías Rabelo e um dos idealizadores do Sarau, Deraldo Dias. O único meio de distribuição e compra dos ingressos vai ocorrer no museu, no dia do evento, ou por meio do Sympla. A única forma de pagamento aceita no dia do evento no museu será em dinheiro, e os ingressos serão vendidos no local do evento das 17h às 19h.

