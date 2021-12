Sarau de Itapuã presta homenagem a Dorival Caymmi

O Sarau de Itapuã presta uma homenagem gratuita a um dos maiores cantores e compositores da música brasileira, o Dorival Caymmi, nesta segunda-feira, 29, a partir das 18h. A Casa da Música, vai reunir artistas e a comunidade para homenagear o filho ilustre que mais cantou o bairro e levou as belas paisagens de Itapuã para o mundo.

Caymmi, que em 2008 partiu e deixou uma obra magnífica, completaria 105 anos neste sábado, 30. Esta edição vai contar com as intervenções artísticas de Jorge Portugal, Jonga Lima, Ulisses Castro, Gûeovanna Costa, Catarina David, Lu Santana e Edu Nascimento.

adblock ativo