Sarau da Praça acontece em Itapuã neste sábado

O Sarau da Praça realiza sua 22º edição, neste sábado, 9, a partir das 18h, na Praça Cultural do Bendegó, no Penedo, em Itapuã. No evento, o público vai conferir música e gastronomia.

O evento terá os shows da banda Suinga, com letras que brincam com o cotidiano de Salvador, da Coro de Cor e de Fábio Haendel.

