Sarau celebra centenário de Zélia Gattai

Artistas e personalidades da Bahia se reuniram no sábado, 9, na Casa do Rio Vermelho, em Salvador, onde viveram os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, no primeiro sarau que marca a programação do centenário de nascimento de Zélia.

A programação cultural contou com seis intervenções artísticas envolvendo dança, música, capoeira e samba além da apresentação do "Perfil Zélia", com a escritora Aninha Franco e a atriz Rita Assemany.

"Foi maravilhoso participar deste encontro porque eu redescobri um Jorge Amado que eu não conhecia e a Zélia. Eles foram dois parceiros fisicos, afetivos e intelectuais", destacou Aninha.

O dançarino Ed Cruz apresentou a performance Coração Tambor para mostrar uma visão abstrata do quanto a dança pulsa forte no cotidiano da Bahia. "Fiquei super feliz com o convite, e sei que Zélia Gattai estará sempre viva em nossos corações", disse o integrante do Balé Folclórico da Bahia.

A Casa do Rio Vemelho segue com os saraus em homenagem ao centenário de Zélia Gattai em mais três edições em julho, sempre aos sábados (dias 16, 23 e 30), das 15h30 às 17h30.

Biografia

A brasilianista italiana e biógrafa Antonella Rita Roscilli também marcou presença no sarau do centenário. Ela afirmou que a obra literária produzida pela escritora Zélia Gattai é importante não só para a Bahia, mas para o Brasil. "Ela fez uma reconstrução memorial de uma parte importante da história do Brasil, como da Itália", disse a pesquisadora.

Além disso, a brasilianista destacou que há um patrimônio riquíssimo a partir das obras de Zélia Gattai, que conheceu a Bahia a fundo.

Antonella Rita Roscilli, que reside em Roma , veio ao Brasil para lançar o livro Zélia Gattai e a Imigração Italiana no Brasil Entre Séc. XIX e XX, pela Edufba, no próximo dia 22 de julho, na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho.

