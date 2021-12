São Paulo Fashion Week exalta a feminilidade na abertura de sua 30ª edição

A exaltação da feminilidade, o equilíbrio entre polos opostos e uma leitura tropical da tendência dos países escandinavos foram as propostas para o inverno no Hemisfério Sul na abertura da 30ª edição da São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira, 28.



O primeiro desfile foi da grife Animale, que apostou no brilho e sofisticação da mulher reconciliada com seu lado mais feminino.



Inspirada em trajes de montaria e com tons abrangendo dourado, laranja, vermelho e preto, Priscilla Darolt, estilista da Animale, abusou das transparências e da sensualidade.



Em declarações à Agência Efe, Priscilla, que contou com as modelos Isabeli Fontana e Raquel Zimmermann na passarela, disse que a mensagem de sua coleção é o "equilíbrio entre opostos" e reconheceu ter feito uma viagem ao passado para dotar suas criações de um ar clássico.



O segundo desfile da tarde foi protagonizado pela grife Tufi Duek, que apostou na arquitetura e nos países escandinavos e adaptou a estética do norte da Europa ao clima tropical.



O estilista da marca, Eduardo Pombal, fugiu do preto, marrom e cinza que dominam as propostas do inverno e preferiu apostar em tons mais claros.



Pombal celebra a feminilidade com uma proposta com movimento e leveza na qual volta a lançar mão da tecnologia para dar aos tecidos aparência de veludo molhado.

