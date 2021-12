São Paulo Companhia de Dança leva seu estilo ao palco do TCA

Qualidade artística, grande volume de produção e um trabalho que vai além das apresentações no palco. A São Paulo Companhia de Dança reúne todas essas características e apresenta em Salvador, neste fim de semana, cinco coreografias em dois programas distintos, integrando a Série TCA 2010.

O lado mais contemporâneo poderá ser conferido nesta sexta-feira, 11, quando será apresentado o primeiro programa, que inclui as coreografias Polígono Revisitado e Gnawa.

Já no sábado e domingo, o segundo programa prioriza o lado clássico do trabalho da companhia, nas coreografias de Balanchine com música de Piotr Ilich Tchaikvosky. No conjunto, as apresentações compõem um espectro do intenso trabalho desenvolvido pela companhia desde sua criação, pelo governo de São Paulo, em 2008.

Durante esse período, o grupo produziu dez coreografias e conta com mais de 130 apresentações no currículo, com um público total de mais de 70 mil pessoas em 25 cidades do País. Esta é a segunda vez que o grupo se apresenta na capital baiana.

Outras atividades – A produção e a apresentação das coreografias são somente a parte mais visível do trabalho da São Paulo, que atua também em outros dois eixos: os programas de educação e formação de plateia e de documentação, tanto das atividades da companhia quanto de personalidades ligadas à dança no País.

Em Salvador, as atividades seguem as três linhas e começaram segunda-feira, com as gravações para um volume dedicado ao coreógrafo Carlos Moraes para a série Figuras da Dança. Na sequência, a codiretora da companhia, Inês Bogéa, participou na terça - feira da série Conversas Plugadas, voltada para professores. Hoje, a companhia realiza um espetáculo aberto para estudantes (informações pelo e-mail educativo@spcd.com.br) no Teatro Castro Alves, e, no sábado, uma oficina para bailarinos finaliza a agenda extra-espetáculos.

| Serviço |

São Paulo Companhia de Dança

Quando: Sexta – 21h (Gnawa e Polígono)

Sábado e domingo – 20h (Serenedade, Tchaikovsky Pas de Deux e Theme and Variations)

Onde: Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 40 (FILAS A a P), R$ 20 (Q a Z) e R$ 10 (Z1 a Z11)

Leia está matéria completa na edição desta quinta-feira, 10, do jornal A TARDE

adblock ativo