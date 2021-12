São João em Barra reúne cerca de 30 mil pessoas

O São João do município de Barra, a 650 km de Salvador, manteve a tradição de ser inusitado ao reunir cerca de 30 mil pessoas para assistir aos desfiles dos clubes juninos que relembram a Guerra do Paraguai (1864 – 1870). Com mais de cem anos de história, os festejos juninos são influenciados pelo fato de moradores do município terem participado do confronto. Muitos turistas lotam a cidade nesse período para ver o espetáculo nas ruas centrais da cidade, a poucos metros dos rios Grande e São Francisco.

Na noite dessa quarta-feira, 23, desfilaram os membros dos três clubes que fazem o diferencial da festa (Curuzu, Riachuelo e Humaitá). Por meio de seus pelotões de fogo, soltaram cerca de 15 mil buscapés e envolveram o Centro Histórico com uma imensa nuvem de fumaça provocada pela pólvora queimada.

“A festa está cada vez mais bonita”, comentou a advogada Odília Martins, que nasceu no município e mora em Salvador. Para fortalecer a tradição, Odília faz questão de voltar à cidade todos os anos nesse período.

Tradição – O evento em Barra sofreu mudanças com o passar dos anos. Antes, os componentes dos clubes se enfrentavam pelas ruas e becos. Os buscapés eram utilizados como armas e o risco à população fez com que o confronto fosse substituído pelo desfile.

Ainda assim, a rivalidade persiste e a maioria dos moradores tem seu clube de preferência e torce, até mesmo vestindo as cores da instituição, em uma analogia aos clubes de futebol ou às escolas de samba.



Os clubes têm nomes em homenagem às batalhas nas quais os brasileiros foram vitoriosos. Para incrementar o visual, cada um montou alas com crianças, jovens e adultos.

Muita criatividade também pôde ser vista na passagem da cavalaria, das fanfarras com marchas de guerra e réplicas de canhões em miniatura para relembrar os velhos componentes de guerra que deram origem à tradição. A estimativa da organização é que nos outros dias da festa, iniciada dia 16 de junho, 20 mil pessoas estiveram na Praça Barão de Cotegipe, onde termina o desfile e acontecem os shows.

adblock ativo