Santo Forte: é tempo de rezar para Santo Antônio

Foi enquanto eram entoadas as rezas para Santo Antônio que José e Nancy se conheceram, na casa de dona Lourdes, uma vizinha que sempre homenageava o santo com treze dias de casa cheia. Assim começou uma história: daquele encontro provocado (direta ou indiretamente) por Santo Antônio. Padroeiro dos namorados, muita gente atribui a ele amores bem-sucedidos. Quem é devoto não há de duvidar.

Escritora e professora, Mabel Velloso até pensou em não abrir as portas de casa para a trezena este ano, por conta do falecimento recente da mãe, dona Canô. Mas mudou de ideia com o argumento de que a mãe teria gostado das rezas. Decidiu fazer, mas só para a família e os amigos mais chegados.

Mabel conta que participa das trezenas de Santo Antônio desde que nasceu. "Nasci em fevereiro. Em junho, já me levaram para a reza na casa de minha avó. Tem 79 anos que eu rezo".

Tradição - A primeira imagem do santo foi presente de casamento, dado pela tia Geni. É a mesma que está lá, na sala da casa de Mabel, sobre o altar que ora está decorado de azul, ora de branco. Cada noite é um dos irmãos da família Velloso. Na sexta, o dia foi de orar por Maria Bethânia.

A noite da quarta-feira é de Rodrigo, mas também guarda suas lembranças: é também dedicada aos pais, seu Zeca e dona Canô. "A trezena de Santo Antônio é assim, muita saudade misturada", diz Mabel Velloso.

A escritora conta que a tradição da trezena era ainda mais forte em Santo Amaro. "Quase toda casa tinha reza, e a gente saía procurando mais 12 casas para rezar, deixando uma vela ou uma flor em cada uma. O altar era todo forrado com papel crepom, de vez em quando tinha um pequeno incêndio. Mas era uma festa bonita, coisa bem simples de um povo simples".

História - Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal, e morreu em Pádua, na Itália, entre os séculos 12 e 13. Viveu cerca de 36 anos, e seu nome verdadeiro era Fernando.

O dia dedicado a ele é 13 de junho, mas as homenagens a ele acontecem durante 13 dias, nos quais pessoas se reúnem em torno de um altar com sua imagem para rezar.

Antropólogo, Roberto Albergaria considera que a devoção a Santo Antônio vai além de um culto a um santo.

"As pessoas têm uma relação de intimidade com ele. Tratam como se fosse um membro da família, um padrinho. Essa relação lúdica é típica do catolicismo popular", afirma.

Para ele, as trezenas de Santo Antônio tendem a desaparecer. "Elas representam a velha Bahia, só existem ainda para as pessoas de mais idade e para os jovens memoriosos", revela.

Apesar de acreditar nisto, Albergaria lembra com alegria das rezas que aconteciam em sua casa. "Tinha um livro com todas as músicas, em latim e em português, que era passado de geração a geração. Quando ficava muito velho, o caderninho era passado a limpo, e sempre se modificava alguma parte da letra", ele conta, divertido.

Para o antropólogo, a devoção é familiar. "Tem gente que bota ele de cabeça para baixo ou amarra ele em rabo de foguete. Ele é o padrinho ao qual as pessoas pedem coisas, é o santo das moças de família, não das piriguetes", revela ele, referindo-se à fama de santo casamenteiro que Santo Antônio tem.

Festa no bairro - Outro que gosta da história e admira os festejos para Santo Antônio é o produtor francês Dimitri Ganzelevitch. Ele mora no bairro do Santo Antônio Além do Carmo há 38 anos, e conta que sua relação com o santo vai além.

"Sou ateu, mas gosto da importância cultural que Santo Antônio tem. Gosto da movimentação, acho uma festa bonita, sou completamente a favor do resgate da memória que Santo Antônio provoca", diz.

A intimidade com o tema é tanta que Dimitri foi o responsável por organizar as comemorações da trezena de Santo Antônio no bairro, durante o tempo em que foi presidente da associação de moradores. "As senhoras da paróquia faziam tortas e amendoim cozido, as crianças brincavam de quebra-pote, de corrida de saco. Era festa".

