Santo Antônio é louvado por coral e cantores

A tradicional trezena de Santo Antônio começa na quarta-feira, 1º, e o Oratório de Santo Antônio prepara programação especial para a ocasião. Idealizado pelo maestro Keiler Rêgo, o projeto se apresenta em 14 espaços da cidade e lança álbum comemorativo pelos 23 anos de trajetória, com participações especiais de Saulo, Juliana Ribeiro, Tonho Matéria, Márcia Short e Jota Veloso [confira programação completa abaixo].

O roteiro do oratório começa na quarta mesmo, às 18h, no Palacete das Artes, na Graça, local onde o maestro e o coral promoveram os ensaios. "É uma tradição forte desde que nasci. Vejo na minha família. É bacana, pois une a celebração religiosa com a festiva", afirma o maestro Keiler Rêgo.

O repertório do oratório, coral formado por 60 vozes de diversos bairros de Salvador, se baseia em cantos da Trezena de Santo Antônio. Algumas das canções, que receberão arranjos baseados em elementos da música junina, são de domínio público, como Glorioso, Divina Luz, Ladainha e Salve, Oh Antônio.

Há ainda duas músicas de autoria do próprio maestro, Oração do Fiel e Milagroso É (esta última em parceria com Zezão Castro), e Que Seria de Mim, composta por Jota Veloso, um dos convidados do álbum.

Tradição secular, o maestro vê renovação do público na trezena dedicada ao santo casamenteiro. "Não é um ritual apenas comemorativo. É um culto aos ancestrais, hora de agradecer aos antepassados. Fora que, sempre que acaba, tem a festa e criançada adora isto", avalia.

O maestro e o coral seguem com apresentações até o dia 13 de junho, passando por locais como Igreja Nossa Senhora da Luz, na Pituba; Fundação João Fernandes da Cunha, na Federação; Museu Carlos Costa Pinto, na Vitória, além de várias igrejas, algumas, inclusive, que levam o nome de Antônio, como a da Barra.

"É com muita alegria que vemos várias casas rezando a trezena ou o tríduo. Em minha família isto veio naturalmente, pois é uma cultura muito forte do Recôncavo. Cultura é aquilo que lhe representa sem você saber como passou a fazer parte de sua personalidade", afirma Jota Veloso, que participará do lançamento do disco, na quarta, no Palacete das Artes.

Convidados especiais

Outro convidado do projeto, Tonho Matéria, sempre fez parte do oratório. "Desde a década de 80 fui um dos membros do coral. Depois comecei a viajar e fiquei sem tempo de participar diretamente, mas sempre que tem oportunidade vou nas trezenas. Esse convite (participar do CD) é um triunfo. É um projeto muito bom, que assume o papel de guardar a memória da trezena. É bom que os jovens vão aprendendo as grandes músicas e se interessando em participar", acredita Tonho, que, no disco, interpreta Oração do Fiel.

Os outros convidados são Saulo, Juliana Ribeiro e Márcia Short. O primeiro empresta sua voz a Responso, enquanto Juliana canta Incenso. Short, por sua vez, dá sua versão para o clássico Oração de São Francisco.

Nas apresentações, além de música, há interpretação. De acordo com o maestro, quatro solistas dão vida a personagens: um franciscano, uma sambadeira, uma moça casamenteira e Irmã Dulce. "É uma forma de contar a história de Antônio e Francisco, que foi mestre de Antônio", ressalta Keiler.

"São manifestações interessantes porque as festas juninas têm características extremamente populares. O povo é quem realiza, sem apoio de estado. Por isso, são mais verdadeiras, mais alegres... Fico contente que isso ainda aconteça", afirma Jota Veloso.

"Meu nome é Antônio. Minha mãe fez promessa quando eu nasci, então eu sempre participo da trezena. Mas quando a gente é criança só gosta da baderna, né? De comer bolo", diz, entre risos, Tonho Matéria. O disco será vendido em todos os 14 espaços por onde o oratório passar até o dia 13 de junho, ao preço de R$ 30. Já as apresentações têm entrada gratuita.

História

Nascido em Lisboa, em Portugal, em 1195, Fernando de Bulhões veio se nomear Antônio ao tornar-se membro da Ordem de Santo Agostinho e ser ordenado sacerdote, aos 25 anos. Em 1220, entrou para a ordem dos franciscanos e foi para o Marrocos.

Um ano depois, viajou para a Itália, onde conheceu Francisco de Assis. Depois do encontro, foi designado para lecionar Teologia aos frades de Bolonha e foi eleito provincial dos franciscanos do norte italiano. Antônio faleceu no dia 13 de junho de 1231, nos arredores de Pádua, na Itália, com apenas 36 anos. Desde então, é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdidas.

