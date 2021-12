Santo Antônio de Jesus ganha painel pintado por artistas locais

Com a curadoria do artista plástico baiano Marepe, artistas de Santo Antônio de Jesus vão pintar um painel na parede lateral do Centro Cultural do município. O projeto 'Galeria Aberta: Arte de Rua' tem início nesta sexta-feira, 29, e segue até o próximo domingo, 1.

O ato vai reunir mais de 15 pessoas, que vão se revezar na produção do painel de 7m x 20m. Com o tema 'Renascer', o projeto busca expressar o renascimento da cultura na cidade.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e tem como objetivo valorizar os artistas plásticos locais.

