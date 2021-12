A literatura ocupa lugar essencial na vida de Maria Bethânia. Não apenas como fruição cotidiana, mas também no trabalho musical. A poesia e a prosa estão constantemente presentes em suas interpretações nos palcos, nos fonogramas e em outros projetos especiais. A raiz dessa relação é primordial: encontra-se em Santo Amaro, quando ainda garota convivia com os numerosos poetas do Recôncavo.

"Escuto poesia desde menina, meu pai tinha amigos poetas. Quando era criança, brincando, ouvia a palavra em meio àqueles senhores conversando sentados. Gostava muito. Santo Amaro é uma terra de poetas", diz Bethânia.



Um pouco mais tarde, morando em Salvador na adolescência, recebeu preciosa indicação de Caetano Veloso, num tom extremamente afetuoso: Clarice Lispector. A cantora não recorda com exatidão qual era o conto, "talvez Desassossego". "Lembro da força. Ele me falou: 'você vai se identificar, menina'. Na primeira frase, de cara, afirmei: 'Caetano, é isso aqui!'".

Por conta dessa conexão, o irmão é o convidado do primeiro episódio - dedicado à obra literária de Clarice - do programa Poesia e Prosa com Maria Bethânia, que estreia hoje, às 22h, no Arte 1. A atração resulta da parceria do canal com a produtora Cine Group, tem direção geral de Mônica Monteiro e exibe a cantora Bethânia também no papel de entrevistadora.

Temas profundos e eternos, como a emoção, o dito e o não dito e a loucura, a partir do texto e da personalidade de Clarice, fazem parte do enredo do bate-papo entre Caetano, Bethânia e a professora da Universidade de São Paulo, Nádia Gotlib, biógrafa da autora.

O programa tem quatro semanas - sempre aos domingos, no mesmo horário. Além do irmão, Bethânia recebe Paulo César Pinheiro, Chico Buarque e Jorge Mautner. Eles discutem respectivamente Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Castro Alves. Especialistas em literatura brasileira participam das conversas, entremeadas por descontração, declamações e canções. "Pedi para sempre ter alguém de música para mostrar a sonoridade dos autores", explica.

"Na urgência de quatro, fomos fechando. Tinha que ter Guimarães Rosa, João Cabral, Clarice e exigi que tivesse Castro Alves, porque é um poeta que deve ser lido, os jovens devem aprender Castro Alves. Em um mundo tão violento, racista, retrógrado, burro, ele é avançado. Fez aquilo aos 23 anos com tanta clareza", afirma a cantora sobre o poeta baiano abolicionista. Ela, entretanto, faz ressalva sobre o autor: "apesar disso tudo, tinha escravo".

Em um trecho do livro Verdade Tropical, ao falar do período em que viveu com Bethânia em Salvador, Caetano Veloso narra que a irmã "lia Carson McCullers, Clarice Lispector e escrevia uns textos bonitos de prosa poética". Bethânia conta que parte desses escritos se perderam no tempo. Atualmente, a produção literária da cantora é fugaz. Logo após escrever, o que estava fazendo, aliás, em sua casa no Rio de Janeiro antes de começar a entrevista com reportagem de A TARDE, ela diz que costuma atear fogo nos papéis.

"Escrevo sempre, mas queimo. É um exercício que sempre me exigiu, me cobrou. Isso de queimar deve ter uma relação no nível mais alto do significado. Parece uma coisa melodramática, mas não é. Acho que sacraliza, fica perene e, ao mesmo tempo, transforma. Escrevo para aguentar a vida".

Maria Bethânia também lembra que, na juventude, Caetano sempre estimulava essa atividade. "Em Salvador (anos 1960), ele falava: 'você vai ser escritora'. Eu dizia, 'eu gosto de palco, escritora é dentro de casa'. Como Caetano era muitas coisas, pintor, crítico de cinema, compositor, ele também achava que eu poderia abrir um leque maior. Mas ele gostava do que eu escrevia".

Com Poesia e Prosa, que a priori não terá segunda temporada, Bethânia contribui ainda mais na difusão da literatura brasileira, o que já faz em seus shows. "A poesia nunca se abala. Nem aqui nem em qualquer outro lugar do mundo!", assegura.

