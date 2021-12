Sandy e Junior mostram 1ª foto de palco de show em turnê de volta

A dupla Sandy e Junior compartilhou com os fãs a primeira foto do palco do show de estreia da turnê Nossa História, que marca a volta da dupla, que será realizado em Recife, em Pernambuco, no próximo dia 12 de julho.

E o coração, fica como?", escreveu Junior, ao lado da hashtag com o nome da turnê, Nossa História Sandy e Junior. Sandy também fez uma publicação: "É sonho que fala, né?".

Confira abaixo a foto com o palco do primeiro show da turnê do retorno de Sandy e Junior publicado pela dupla na noite de quarta-feira, 3:

