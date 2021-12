Sandy e Júnior apresentam turnê comemorativa de 30 anos em Salvador

Após anunciar uma turnê em comemoração aos 30 anos de carreira da dupla Sandy e Júnior, foram divulgadas as datas das apresentações que irão passar por 11 cidades pelo Brasil.

Entre elas estão Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Belém, Manaus, Porto Alegre e Curitiba.

As apresentações começam a partir do mês de julho e seguem até setembro. A dupla se apresenta em Salvador no dia 19 de julho, o local ainda não foi divulgado.

Confira as datas abaixo:

12/07- Recife

13/07- Fortaleza

19/07- Salvador

20/07- Brasília

02/08- Rio de Janeiro

03/08- Rio de Janeiro

17/08- Belo Horizonte

24/08- São Paulo

30/08- Belém

31/08- Manaus

06/09- Porto Alegre

07/09- Curitiba

