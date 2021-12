Sandra de Sá, Negra Li e Sejão Loroza encerram Festival de Lençóis

As belas imagens da Chapada Diamantina estão dando um toque ainda mais especial ao Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, que chega neste sábado, 15, ao terceiro e último dia com shows de Sandra de Sá, Sejão Loroza e Negra Li (Baile do Bem), Ju Moraes e Família Grãos de Luz e Griô.

O Festival de Lençóis encerrou a primeira noite, quinta-feira, em ritmo do reggae de Lazzo Matumbi, que fez o público dançar até a madrugada em frente ao Palco Unidades de Conservação.

O cantor baiano abriu com o show Juventude Transviada, em homenagem ao carioca Luiz Melodia, e por mais de duas horas passeou por um repertório recheado de clássicos, entre elas, Do jeito que seu Nego Gosta, Alegria da Cidade e Me Abraça e me Beija..

Lazzo também fez uma homenagem a Roberto e Erasmo Carlos nas músicas Eu te Amo e Sentado à Beira do Caminho. O festival prosseguiu nesta sexta, 14, com Mart´nália, Russo Passapusso, Délcio Luiz e Cidade Liberal.

Publicação

Idealizado e produzido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o livro Unidades de Conservação da Bahia foi lançado com coquetel na Câmara Municipal de Lençóis, com a presença do titular da pasta, Eugênio Splenger.

O livro traz imagens registradas com a sensibilidade e a estética do olhar dos fotógrafos Ruy Rezende e Sérgio Cedraz. Trata-se de um grande ensaio fotográfico, que contempla diversas manifestações da natureza, como rios, lagos, cachoeiras, a fauna e a flora.

A cidade

Com população estimada em pouco mais de 10 mil habitantes (2010), Lençóis é um dos principais destinos turísticos da Bahia e uma referência na região da Chapada Diamantina.

Com história ligada à exploração de minérios preciosos e marcada pela pujança da era do garimpo, foi considerada a "capital das lavras", com um vice-consulado francês e apontada como a "Vila Rica da Bahia", em referência à cidade do império mineira hoje conhecida como Ouro Preto.

No século passado, Lençóis enfrentou grande crise econômica com o declínio da atividade de exploração das lavras. A cidade, então, aproveitou as imponentes belezas naturais e arquitetônicas para investir na atividade turística – o que se tornou a nova vocação do município.

