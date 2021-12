Sambistas vão animar temporada do Sarau du Brown

Com o tema Samba & Carnaval, a nova tempora do Sarau du Brown vai trazer sambista para participar das suas edições nos domingos, 22 de janeiro e 19 de fevereiro, às 18h, no Museu du Ritmo.

Zeca Pagodinho e Maria Rita serão os convidados do primeiro sarau. Já Martinho da Vila e Mart´nália, pai e filha, vão participar da última edição do sarau. Os ingressos para a festa já estão à venda nos balcões dos shoppings e custam R$ 80 (pista) e 160 (camarote).

“Vamos comemorar os dez anos do Museu du Ritmo e os 100 anos do samba de uma forma incrível. Depois da Enxaguada du Bonfim, onde recebo os baluartes do samba para evidenciar a importância desse estilo e suas vertentes, a gente dá seguimento a essa homenagem nos Saraus, que terão como tema Samba & Carnaval e onde mais uma vez vamos ter o privilégio de receber grandes nomes da música brasileira”, comenta Carlinhos Brown.

