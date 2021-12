Sambatrônica faz show gratuito no Parque da Cidade

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







Domingo é dia de ouvir Música no Parque. O projeto que há oito anos anima as manhãs dominicais no Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade (Pituba), recebe neste domingo, 12, às 11 horas, o grupo baiano Sambatrônica. A entrada é gratuita e o show marca o lançamento em CD do segundo disco da banda, intitulado Aos Que Zelam Pela Alegria No Mundo, que teve a direção artística de Tenison Del Rey e participação especial da cantora Elza Soares na faixa A Trama do Samba.







A Sambatrônica é uma banda de som autoral. Suas composições se inspiram, especialmente, no samba, como o próprio nome do grupo revela. A incursão pelo mais brasileiro dos ritmos não se resume à sonoridade do grupo, mas também se faz presente no universo expresso nas letras.









