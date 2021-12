Samba movimenta a programação do Pelourinho no final de semana

Com shows gratuitos ou a preços populares, o samba marca presença durante a programação da semana, no Pelourinho, em Salvador. Além disso, o MPB, rock, afro, além de workshop de moda e oficina de capoeita, também fazem parte dos eventos culturais que acontecem na região nesta sexta-feira, 13, sábado, 14, e domingo, 15.

Quem inicia a programação, apoiada pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), por meio do Centro de Culturas Populares e Identitárias, é a "Sexta Avassaladora", com o grupo Samba Trator, às 20h, no Largo Pedro Archanjo, com ingressos a R$ 10. Já no Largo Quincas Berro D'Água, às 19h, o show 'Cabaret da Alegria' anima o público, com participação do Vitrola 67.

Com o objetivo de arrecadar verba para a Construção do Centro Comunitário Rosário dos Pretos, o Sarau do Rosário acontece no sábado, 14, às 19h, convocando o grupo Catadinho da Samba, Herlon do Viola de Doze, Ilê Aiyê e Firmino de Itapuã. O evento acontecerá no Largo Pedro Archanjo, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O Largo Quincas Berro D'Água, por sua vez, recebe o cantor Pablo Moraes, às 20h, com uma homenagem a música baiana. As entradas são gratuitas.

Finalizando a programação do final de semana, no domingo, 15, o Largo Quincas Berro D'Água recebe mais uma edição do Workshop – Iniciação para Modelos, às 08h30, aberta ao público. O workshop conta com diversas técnicas de passarela, fotografia, postura e outros.

